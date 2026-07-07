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Общественники оценили управленческий опыт Сергея Егорова

Новости
Общественники оценили управленческий опыт Сергея Егорова


«Назначение на должность временно исполняющего полномочия главы Вольского района не подлежит обсуждению. Знаю Сергея Игоревича Егорова как опытного руководителя. Он способен одновременно держать в фокусе и срочные проблемы, требующие немедленного решения, и стратегические социальные проекты, от которых зависит будущее территории большого района. Уверена, что управленческий опыт Сергея Игоревича позволит грамотно распределить ресурсы, уделить должное внимание отдаленным населенным пунктам, а еще, при его умении выстраивать диалог с жителями, оперативно реагировать на острые вопросы выстроить работу так, чтобы каждый житель чувствовал, что его голос услышан, а проблемы не остаются без внимания», – прокомментировала Алла Фетисова, Президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», член Общественной палаты Саратовской области.

Гуменюк Полина Алексеевна, член Общественной палаты  Вольского муниципального района:
Узнав о том, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выдвинул Сергея Игоревича Егорова на должность ВРИО главы нашего района, многие из нас начали смотреть информацию о нем. Оказалось, что человек он не из «молодых, да ранних» – взрослый, состоявшийся руководитель. Более того, по служебной линии вырос до заместителя председателя регионального правительства, а ведь начинал с уровня сельского рабочего человека, прошедшего двухлетнюю срочную службу. Это не карьера по блату, извините за выражение, значит, Сергей Игоревич умеет и хочет работать. Подчеркну – умеет и хочет, что порой местной власти недостает. Будем надеяться на то, что опыт и налаженные контакты помогут ему исправить ту ситуацию,  за которую прежнее руководство получило неудовлетворительную оценку. Вольский район ждет надежного, строгого, но понятного и близкого людям руководителя.