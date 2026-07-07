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В Саратовской области продолжается подготовка общественных наблюдателей к Единому дню голосования-2026

Новости
В Саратовской области продолжается подготовка общественных наблюдателей к Единому дню голосования-2026


В Саратовской области проходит цикл обучающих семинаров для общественных наблюдателей, которые обеспечат контроль за ходом голосования на всех избирательных участках в дни проведения выборов в сентябре 2026 года.

Обучение организовано Общественной палатой Саратовской области совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». В проведении обучения наблюдателей принимают активное участие преподаватели Саратовской государственной юридической академии — их экспертная поддержка позволяет детально разбирать правовые аспекты избирательного процесса и формировать у слушателей устойчивые навыки применения норм законодательства на практике.

На прошлой неделе обучающие мероприятия прошли в Фёдоровском, Советском, Дергачёвском, Озинском, Ершовском, Вольском, Аркадакском, Турковском и Ртищевском муниципальных районах.

Программа подготовки наблюдателей носит комплексный характер и включает несколько ключевых модулей. Участники изучают актуальные нормы избирательного законодательства, детально разбирают регламент прав и обязанностей наблюдателей, а также анализируют широкий спектр ситуаций — от типовых до нестандартных, — которые могут возникнуть непосредственно в день голосования. Особое внимание уделено практической отработке навыков: в ходе занятий слушатели разбирают реальные кейсы и тренируют алгоритмы действий в различных сценариях работы на избирательном участке.

Общественная палата Саратовской области и Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» продолжат оказывать наблюдателям методическую и организационную поддержку вплоть до дня голосования. Такой системный подход гарантирует сохранение традиционно высокого уровня общественного контроля и способствует обеспечению прозрачности и легитимности избирательного процесса в регионе.