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Николай Панков вместе с жителями проверил проблемные участки дорог

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Николай Панков вместе с жителями проверил проблемные участки дорог




Депутат Госдумы (партия «Единая Россия») Николай Панков посетил Красноармейск и побывал с местными жителями на проблемных участках дорог. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

Депутат поблагодарил жителей за то, что помогли составить адресный список ремонта дорог. В список попали уже порядка 80 проблемных участков.

«По каждому вместе будем изучать ситуацию. Там, где обращений больше всего, работы должны быть проведены уже в этом году. Это дороги по адресам:


— ул. Карла Маркса;

— ул. Комсомольская;

— ул. Карла Либкнехта;

— ул. Захарова; (от ул.Лермонтова до д.121 по улице Захарова)

— ул. Шиллера;

— ул. Богдана Хмельницкого (от. ул. Московская до ул. Карамышская, от ул. Новая до ул. Молодежная, от д. 151 до объездной).


На многих адресах побывали вместе с жителями. В частном секторе есть дороги, где уже более 40 лет нет твердого покрытия. Им нужно уделить приоритетное внимание.

Много лет дорогами в частном секторе не занимались. Эту проблему будем совместно решать. Главное — обеспечить безопасный и комфортный проезд для наших жителей при любых погодных условиях», — подчеркнул Панков.