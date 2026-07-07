Николай Панков вместе с жителями проверил проблемные участки дорог

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Депутат Госдумы (партия «Единая Россия») Николай Панков посетил Красноармейск и побывал с местными жителями на проблемных участках дорог. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».Депутат поблагодарил жителей за то, что помогли составить адресный список ремонта дорог. В список попали уже порядка 80 проблемных участков.«По каждому вместе будем изучать ситуацию. Там, где обращений больше всего, работы должны быть проведены уже в этом году. Это дороги по адресам:— ул. Карла Маркса;— ул. Комсомольская;— ул. Карла Либкнехта;— ул. Захарова; (от ул.Лермонтова до д.121 по улице Захарова)— ул. Шиллера;— ул. Богдана Хмельницкого (от. ул. Московская до ул. Карамышская, от ул. Новая до ул. Молодежная, от д. 151 до объездной).На многих адресах побывали вместе с жителями. В частном секторе есть дороги, где уже более 40 лет нет твердого покрытия. Им нужно уделить приоритетное внимание.Много лет дорогами в частном секторе не занимались. Эту проблему будем совместно решать. Главное — обеспечить безопасный и комфортный проезд для наших жителей при любых погодных условиях», — подчеркнул Панков.