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«Ночь кино» предлагает зрителям сразу четыре новых отечественных фильма

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«Ночь кино» предлагает зрителям сразу четыре новых отечественных фильма

 
Организаторы XI Всероссийской акции «Ночь кино» в этом году впервые предлагают зрителям сразу четыре новых отечественных фильма. В конце июня ее афишу пополнила драма о самом юном добровольце из Донецка «Малыш» (16+, реж. А.Симонов, 114 мин.). Это одна из первых художественных лент о событиях СВО.
 
Напомним, помимо этой новинки, «Ночь кино» покажет еще 3 семейных картины, вышедших в прокат в 2026 году:
 
— «Ангелы Ладоги» (12+, реж. А. Котт, 110 мин.);
— «Буратино» (6+, реж. И. Волошин, 102 мин)
— «Чебурашка 2» (6+, реж. Д. Дьяченко, 103 мин.).
 
Показы пройдут 29 августа на 65 площадках региона со свободным для всех желающих входом.
 
В Саратове отечественные кинохиты стартуют по 7 адресам:
 
— Исторический парк «Россия – Моя история» (Шелковичная, 19);
— Летний кинотеатр на Новой Набережной (Шелковичная, 1, ст.1);
— Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1);
— Областной Дом работников искусств (Соборная, 18);
— Высшее военное инженерное училище РХБЗ им. И.А. Кириллова (Радищева, 89);
— Саратовское Высшее артиллерийское командное училище (Артиллерийская, 2);
— Лицей-интернат 64 (Степана Разина 71, 73).
 