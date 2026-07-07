«Ночь кино» предлагает зрителям сразу четыре новых отечественных фильма

просмотров: 221

Организаторы XI Всероссийской акции «Ночь кино» в этом году впервые предлагают зрителям сразу четыре новых отечественных фильма. В конце июня ее афишу пополнила драма о самом юном добровольце из Донецка «Малыш» (16+, реж. А.Симонов, 114 мин.). Это одна из первых художественных лент о событиях СВО.Напомним, помимо этой новинки, «Ночь кино» покажет еще 3 семейных картины, вышедших в прокат в 2026 году:— «Ангелы Ладоги» (12+, реж. А. Котт, 110 мин.);— «Буратино» (6+, реж. И. Волошин, 102 мин)— «Чебурашка 2» (6+, реж. Д. Дьяченко, 103 мин.).Показы пройдут 29 августа на 65 площадках региона со свободным для всех желающих входом.В Саратове отечественные кинохиты стартуют по 7 адресам:— Исторический парк «Россия – Моя история» (Шелковичная, 19);— Летний кинотеатр на Новой Набережной (Шелковичная, 1, ст.1);— Кинотеатр «Победа» (пл. Кирова, 1);— Областной Дом работников искусств (Соборная, 18);— Высшее военное инженерное училище РХБЗ им. И.А. Кириллова (Радищева, 89);— Саратовское Высшее артиллерийское командное училище (Артиллерийская, 2);— Лицей-интернат 64 (Степана Разина 71, 73).