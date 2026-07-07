30 юных художников из 9 районов области станут участниками «Вольских пленэров»

просмотров: 207

Подведены итоги первого этапа межрегионального фестиваля детского творчества «Вольские пленэры».Для оценки работ и определения участников II этапа была сформирована отборочная комиссия. В ее состав вошли ведущие преподаватели образовательных учреждений сферы культуры и искусства.Работы оценивались по следующим критериям:• выразительность и полнота раскрытия художественного образа;• понимание закономерностей композиции пространства;• цветовое решение, тоновые отношения (колорит, передача состояния);• художественный уровень и мастерство исполнения;• образность, самостоятельность мышления.Список участников II творческого этапа опубликованы на странице конкурса: https://соумц.рф/deyatelnost/regionalnyj-czentr-podderzhki-odarennyh-detej/oblastnye-konkursy-festivali-regionalnye-etapy-obshherossijskih-konkursov/oblastnoj-festival-detskogo-tvorchestva-volskie-plenery/Торжественное открытие фестиваля состоится 17 августа в городе Вольске. В пленэрах примут участие 30 ребят из 9 муниципальных районов Саратовской области, а также Самарской, Пензенской и Ульяновской областей.