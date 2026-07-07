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30 юных художников из 9 районов области станут участниками «Вольских пленэров»

Новости / Культура
30 юных художников из 9 районов области станут участниками «Вольских пленэров»

 
Подведены итоги первого этапа межрегионального фестиваля детского творчества «Вольские пленэры».
 
Для оценки работ и определения участников II этапа была сформирована отборочная комиссия. В ее состав вошли ведущие преподаватели образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
 
Работы оценивались по следующим критериям:
• выразительность и полнота раскрытия художественного образа;
• понимание закономерностей композиции пространства;
• цветовое решение, тоновые отношения (колорит, передача состояния);
• художественный уровень и мастерство исполнения;
• образность, самостоятельность мышления.
 
Список участников II творческого этапа опубликованы на странице конкурса: https://соумц.рф/deyatelnost/regionalnyj-czentr-podderzhki-odarennyh-detej/oblastnye-konkursy-festivali-regionalnye-etapy-obshherossijskih-konkursov/oblastnoj-festival-detskogo-tvorchestva-volskie-plenery/
 
Торжественное открытие фестиваля состоится 17 августа в городе Вольске. В пленэрах примут участие 30 ребят из 9 муниципальных районов Саратовской области, а также Самарской, Пензенской и Ульяновской областей.
 