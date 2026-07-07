Стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс
Второй этап записи в первый класс через «Госуслуги» — это период, когда подать заявление могут все желающие, независимо от места регистрации ребёнка. Он проходит с 6 июля до момента заполнения свободных мест в школе, но не позднее 5 сентября.
На этом этапе можно подать заявление в любую школу, даже если она находится в другом районе. Главное условие — наличие свободных мест после зачисления на первом этапе.
Как подать заявление
1. Проверьте данные. Убедитесь, что в личном кабинете на «Госуслугах» заполнены все сведения о ребёнке и родителе.
2. Найдите услугу. В строке поиска на портале введите «Запись в первый класс» или воспользуйтесь роботом-помощником «Макс».
3. Заполните заявление. Укажите выбранные школы (можно указать до трёх вариантов), данные ребёнка, ваш адрес и другие сведения. Если у вас есть льготы, отметьте это и приложите подтверждающие документы.
4. Отправьте заявление. После заполнения нажмите кнопку «Отправить». Если вы заранее подготовили черновик, он сохранится в личном кабинете — в день старта приёма нужно будет только нажать «Отправить».
Заявление можно подать не только через портал «Госуслуги», но и лично через обращение в общеобразовательное учреждение или заказным письмом с уведомлением о вручении.
С правилами приема детей в учреждение можно ознакомиться на сайте школы.
На этом этапе можно подать заявление в любую школу, даже если она находится в другом районе. Главное условие — наличие свободных мест после зачисления на первом этапе.
Как подать заявление
1. Проверьте данные. Убедитесь, что в личном кабинете на «Госуслугах» заполнены все сведения о ребёнке и родителе.
2. Найдите услугу. В строке поиска на портале введите «Запись в первый класс» или воспользуйтесь роботом-помощником «Макс».
3. Заполните заявление. Укажите выбранные школы (можно указать до трёх вариантов), данные ребёнка, ваш адрес и другие сведения. Если у вас есть льготы, отметьте это и приложите подтверждающие документы.
4. Отправьте заявление. После заполнения нажмите кнопку «Отправить». Если вы заранее подготовили черновик, он сохранится в личном кабинете — в день старта приёма нужно будет только нажать «Отправить».
Заявление можно подать не только через портал «Госуслуги», но и лично через обращение в общеобразовательное учреждение или заказным письмом с уведомлением о вручении.
С правилами приема детей в учреждение можно ознакомиться на сайте школы.