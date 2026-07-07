996 кандидатов выдвигает «Единая Россия» на муниципальных выборах

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На заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», который провел губернатор, секретарь реготделения партии Роман Бусаргин, согласовали список кандидатов на выборы в муниципальные советы депутатов.В этом году выборы в органы местного самоуправления пройдут в 23 районах области, а также в поселках Михайловский, Светлый и городе Шиханы. Партия «Единая Россия» на предстоящие выборы в советы муниципальных депутатов выдвигает 996 кандидатов.Роман Бусаргин отметил, что все кандидаты прошли предварительное голосование и призвал к активной работе с людьми.«Единая Россия» единственная политическая партия в стране, которая определяет своих кандидатов в результате внутрипартийного голосования основываясь на решении людей. Это касается и кандидатов в органы местного самоуправления», - подчеркнул глава региона.