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996 кандидатов выдвигает «Единая Россия» на муниципальных выборах

Новости
996 кандидатов выдвигает «Единая Россия» на муниципальных выборах


На заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», который провел губернатор, секретарь реготделения партии Роман Бусаргин, согласовали список кандидатов на выборы в муниципальные советы депутатов.

В этом году выборы в органы местного самоуправления пройдут в 23 районах области, а также в поселках Михайловский, Светлый и городе Шиханы. Партия «Единая Россия» на предстоящие выборы в советы муниципальных депутатов выдвигает 996 кандидатов.

Роман Бусаргин отметил, что все кандидаты прошли предварительное голосование и призвал к активной работе с людьми.

«Единая Россия» единственная политическая партия в стране, которая определяет своих кандидатов в результате внутрипартийного голосования основываясь на решении людей. Это касается и кандидатов в органы местного самоуправления», - подчеркнул глава региона.