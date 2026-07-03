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В Саратове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников морского и речного флота

Новости
В Саратове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников морского и речного флота

 
В преддверии Дня работников морского и речного флота на Набережной Космонавтов прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику
 
В мероприятии приняли участие ветераны речной отрасли, главы ведущих предприятий-перевозчиков, представители транспортной отрасли.
 
Торжественное мероприятие по традиции началось у памятника «Погибшим морякам и речникам всех поколений». Участники возложили цветы к монументу.
 
В Саратовском музее речного флота перто вый заместитель министра транспорта Саратовской области Алексей Никитин вручил ветеранам почетные грамоты и памятные подарки, поблагодарив их за многолетний добросовестный труд, преданность профессии и вклад в развитие речного транспорта региона.
 
Обращаясь к ветеранам, он отметил: «Для меня большая честь сегодня поздравить вас и выразить искреннюю благодарность за ваш многолетний труд, профессионализм и преданность своему делу. Саратовская область неразрывно связана с великой русской рекой Волгой. На протяжении многих десятилетий речной транспорт играет важную роль в жизни нашего региона, обеспечивая перевозки, развитие экономики и сохраняя богатые традиции отечественного судоходства. Именно вы своим трудом внесли значительный вклад в развитие речной отрасли, передали бесценный опыт молодому поколению и заложили основу для ее дальнейшего развития».
 
После церемонии награждения руководитель музея Александр Азовцев представил уникальные экспонаты и рассказал об истории становления и развития речного судоходства на Волге, познакомив участников с малоизвестными страницами истории отрасли.
 