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Новое оборудование помогает врачам Новоузенской больницы

Новости
Новое оборудование помогает врачам Новоузенской больницы

 
В поликлинику Новоузенской районной больницы в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году приобретены два новых аппарата УЗИ. Они имеют по четыре инновационных датчика, которые позволяют получить четкое изображение, что помогает распознавать заболевание на ранней стадии. Ультразвуковая диагностика сочетает в себе безопасность, информативность и универсальность, что позволяет применять метод в самых разных клинических ситуациях.
 
«Аппараты УЗИ удобны для эксплуатации в различных кабинетах. Имеют набор необходимых датчиков, удобную панель управления, экран с четким и ярким изображением. Это позволяет врачу в кратчайшие сроки обнаружить очаг патологии и определить природу его возникновения. На данный момент проведено порядка 1,2 тыс исследований», – рассказала главный врач больницы Елена Акатова.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года. Однако решением Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Министерство здравоохранения Саратовской области