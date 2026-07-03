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Роман Грибов о непростой ситуации в микрорайоне «Авиатор»: Жадность - всякому горю начало!

Новости
Роман Грибов о непростой ситуации в микрорайоне «Авиатор»: Жадность - всякому горю начало!

 
Вице-спикер Саратовской областной Думы Роман Грибов (фракция «Единая Россия») прокомментировал ситуацию со стройкой многоквартирных домов в микрорайоне «Авиатор» и призвал правоохранителей проверить законность продажи квартир в непостроенных домах.  
 
«Непростая ситуация складывается в микрорайоне «Авиатор» Заводского района Саратова.
 
Люди, неосмотрительно отдавшие свои деньги безответственным застройщикам, могут остаться ни с чем.
Причиной этому является жадность и недобросовестность некоторых предпринимателей, получивших каким-то образом разрешение на строительство жилых домов. Причем, на тех участках, которые предусмотрены для улучшения дорожной инфраструктуры.
Транспортная проблема в микрорайоне стоит остро. К тому же, здесь отсутствуют необходимые социальные объекты. Сознательно переводить строящуюся школу на режим второй смены, заставлять семьи стоять в очередях в детские сады - преступление.
О чем думали застройщики, которые собрали с людей деньги за несуществующие квартиры?
О своих кошельках, и уж точно не о людях!
Совершенно правильное решение было принято губернатором Романом Бусаргиным - запретить строительство многоквартирных домов в этом районе. На сторону людей встал и депутат Государственной Думы Николай Панков, который подвергся информационной атаке, провокации очевидно организованной выгодополучателями этой стройки. Имена этих господ известны. И за это тоже придётся отвечать по закону!
Саратовцы, и прежде всего обманутые пайщики, должны знать - застройщики в свое время отказались от предлагаемого альтернативного земельного участка, занялись судебными разбирательствами. В результате - все суды проиграны, стройка прекращена, деньги людей непонятно где.
 
Возможно, теперь сами строители окажутся на судебной скамье, и их схема будет признана мошеннической. Это должны решить правоохранители!», - подчеркнул Роман Грибов.