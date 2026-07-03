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Авиалесоохрана спрогнозировала повышенную пожарную опасность в лесах Саратовской области в июле 2026 года

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Авиалесоохрана на основе данных, предоставленных Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), разработала прогноз пожарной опасности в лесах России на июль 2026 года.

 
 
Большая вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется, в том числе, в центральной и северной частях Саратовской области.
 
В зону повышенного риска попадают Энгельсский, Татищевский, Романовский, Марксовский, Гагаринский, Ершовский, Лысогорский, Александрово-Гайский, Питерский, Новоузенский, Воскресенский, Федоровский, Советский, Красноармейский, Ровенский, Балаковский, Балтайский, Духовницкий, Вольский, Базарно-Карабулакский, Петровский, Екатериновский, Ивантеевский, Новобурасский, Аткарский, Хвалынский районы.
 
Вместе с тем, в ведомстве уточняют: «Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих пожаров».    
 
«В настоящее время на землях лесного фонда Саратовской области введён особый противопожарный режим, который накладывает ряд запретов, в том числе на разведение костров. Никакие доводы не могут служить оправданием для нарушения этого запрета. Не стоит недооценивать огонь. Достаточно одной искры, чтобы возник лесной пожар», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
 
Напомним, если вы стали свидетелем лесного пожара, следует незамедлительно позвонить по телефону: «112», по номеру прямой линии лесной охраны «8-800-100-94-00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «49-05-16».
 
Снижение рисков возникновения пожаров соответствует задачам регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».
 
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области