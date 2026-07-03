Музей истории специальной военной операции запускает яркую программу для детей и молодёжи

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Для юных посетителей подготовлены-интерактивные экскурсии, где экспонаты оживают, а сложные темы становятся понятными и близкими;-творческие мастер‑классы, позволяющие ребёнку попробовать себя в роли исследователя и создателя;-командные и музейные игры, развивающие коммуникацию, внимание и умение работать в группе;-встречи с гостями — специалистами и участниками значимых событий, готовыми делиться опытом и отвечать на вопросы;-кинопоказы о современных героях, которые вдохновляют и дают материал для обсужденийФорматы занятий выстроены по возрастам: для малышей — познавательные программы, которые зажигают интерес и оставляют хорошие воспоминания; для подростков — содержательные дискуссии и аналитические занятия, помогающие осмыслить исторические и нравственные аспекты событий.Вход свободный; посещение музея бесплатное. Доступны групповые и индивидуальные визиты; возможна предварительная запись. Полная информация о программах, расписании и записи размещена в сообществе Музея СВО во «ВКонтакте», в разделе «Услуги».