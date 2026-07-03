3 июля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 03 июля
Музей истории специальной военной операции запускает яркую программу для детей и молодёжи
12:00 | 03 июля
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства»
11:17 | 03 июля
В Минстрое области прошла встреча с пайщиками недостроенных домов в «Авиаторе»
09:00 | 03 июля
Даже при нулевом расходе газа показания счетчика необходимо передавать ежемесячно
20:43 | 02 июля
Как в Алгае сохраняют историческую память
18:30 | 02 июля
Саратовцы могут представить на конкурс инициативы по сохранению и защите исторической памяти
18:00 | 02 июля
В Петровске у Железного моста установлены новые информационные стенды
17:30 | 02 июля
Опубликован план мероприятий, которые пройдут в июле в Парке покорителей космоса
17:00 | 02 июля
Саратов встречает сильнейших спортсменов
16:30 | 02 июля
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Музей истории специальной военной операции запускает яркую программу для детей и молодёжи

Новости
Саратовский музей истории СВО приглашает юных посетителей и их наставников открыть историю в новом формате: живо, доступно и эмоционально.

 
Для юных посетителей подготовлены
-интерактивные экскурсии, где экспонаты оживают, а сложные темы становятся понятными и близкими;
-творческие мастер‑классы, позволяющие ребёнку попробовать себя в роли исследователя и создателя;
-командные и музейные игры, развивающие коммуникацию, внимание и умение работать в группе;
-встречи с гостями — специалистами и участниками значимых событий, готовыми делиться опытом и отвечать на вопросы;
-кинопоказы о современных героях, которые вдохновляют и дают материал для обсуждений
 
Форматы занятий выстроены по возрастам: для малышей — познавательные программы, которые зажигают интерес и оставляют хорошие воспоминания; для подростков — содержательные дискуссии и аналитические занятия, помогающие осмыслить исторические и нравственные аспекты событий.
 
Вход свободный; посещение музея бесплатное. Доступны групповые и индивидуальные визиты; возможна предварительная запись. Полная информация о программах, расписании и записи размещена в сообществе Музея СВО во «ВКонтакте», в разделе «Услуги».
 