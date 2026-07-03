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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства»

Новости
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства»

 
Стартовал прием заявок на участие в V Всероссийском конкурсе лучших практик по развитию донорства Российского Красного Креста «Лидер корпоративного донорства».
 
Прием заявок продлится до 1 сентября 2026 года.
 
В этом году конкурс впервые проводится в два этапа: региональный этап продлится с 15 июня по 1 августа 2026 года, а федеральный — со 2 августа по 1 сентября 2026 года. 
 
К участию приглашаются коммерческие компании и предприятия, некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные учреждения, развивающие донорство как часть своей корпоративной культуры. Конкурс впервые пройдет по трем категориям организаций: малые (до 100 человек), средние (от 101 до 250 человек) и крупные (от 251 человека).
 
Конкурсные работы принимаются пяти номинациях. Также предусмотрены специальные номинации за самый интересный медиапроект по донорству и самую интересную историю донора — работника организации. По итогам конкурса определяются обладатели Гран-при в категориях коммерческого, государственного и некоммерческого секторов.
 
Оценивать участников будет жюри, в состав которого войдут представители Российского Красного Креста федеральных органов власти, профильных ведомств и других организаций, развивающих культуру донорства.
 
Более подробно с порядком организации и проведения конкурса «Лидер корпоративного донорства» в 2026 году можно ознакомиться по ссылке
.
 
По информации организаторов