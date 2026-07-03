В Минстрое области прошла встреча с пайщиками недостроенных домов в «Авиаторе»

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Юристы Госстройнадзора и министерства готовы оказывать пайщикам бесплатную юридическую помощь и сопровождение.Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о встрече с пайщиками недостроенных многоквартиных домов в саратовском микрорайоне «Авиатор», прошедшей в областном Минстрое.«Не раз говорил, готов отстаивать интересы жителей Заводского района. Как жителей микрорайона «Авиатор», так и пайщиков, купивших квартиры в строящихся домах.Сегодня в областном Минстрое организовали встречу с пайщиками. К сожалению, они столкнулись с большим потоком информации, часть которой далека от истины. Встреча длилась почти три часа и была очень эмоциональной. Это можно понять: люди вложили большие деньги в ЖСК. Многие нуждаются в жилье. Важно, что налаживается диалог между органами власти и людьми, купившими квартиры в проблемных домах.Вопросов накопилось много, ситуация крайне запутанная. Сотрудники министерства, Госстройнадзора, представители прокуратуры и МВД не обладают полной информацией о количестве жителей, купивших квартиры. Ведётся процессуальная проверка и сбор полной информации.Поэтому важно продолжить совместную работу. Взяли месяц на изучение документов. После чего будет составлена дорожная карта. Такие встречи продолжатся.Юристы Госстройнадзора и министерства готовы оказывать пайщикам бесплатную юридическую помощь и сопровождение. Пайщики вправе воспользоваться этой мерой поддержки в любое время», - подчеркнул Николай Панков.