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Даже при нулевом расходе газа показания счетчика необходимо передавать ежемесячно

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Даже при нулевом расходе газа показания счетчика необходимо передавать ежемесячно


Специалисты «Газпром межрегионгаз Саратов» напоминают жителям региона: передавать показания прибора учета газа необходимо каждый месяц, даже если в течение расчетного периода газ не использовался и показания счетчика не изменились.
Регулярная передача показаний позволяет производить начисления по фактическому потреблению газа и избежать расчетов по среднемесячному объему или нормативу.

Показания необходимо передавать до 25 числа каждого месяца. Сведения, поступившие позже, будут учтены уже в следующем расчетном периоде.
Все больше жителей региона выбирают дистанционные способы передачи показаний. По итогам июня более 153 тысяч абонентов воспользовались Личным кабинетом, еще свыше 30 тысяч – голосовым помощником по телефону горячей линии 8 800 234-10-04. Это самые востребованные бесплатные дистанционные сервисы компании, позволяющие передать показания быстро и в любое удобное время. Также сделать это можно на официальном сайте, с помощью СМС-сообщения, по телефону, указанному в квитанции, или через специальные ящики для приема показаний в клиентских центрах.

Если показания не передаются, в течение первых трех месяцев начисления производятся исходя из среднемесячного объема потребления, а затем – по нормативу. Для возобновления расчетов по фактическим показаниям может потребоваться проверка прибора учета специалистами газовой компании.