В Петровске у Железного моста установлены новые информационные стенды

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Петровск последовательно укрепляет позиции как привлекательное направление внутреннего туризма. В летний сезон город регулярно принимает туристические группы и индивидуальных путешественников, при этом одной из ключевых точек притяжения остается главный архитектурный символ — Железный мост.В рамках развития городской туристической инфраструктуры рядом с мостом установлены новые информационные стенды, ориентированные как на гостей города, так и на местных жителей. Проект направлен на повышение качества навигации и популяризацию историко-культурного наследия Петровска.Концепция и дизайн стендов разработаны краеведом Александром Бочкарёвым. Экспозиция включает исторические сведения о городе и реке Медведица, материалы о строительстве Железного моста, а также объяснение происхождения известного выражения «стоит как чугунный мост».Стенды выполнены в формате открытой музейной экспозиции. На них представлены фрагменты старинных планов города, архивные фотографии и художественные работы местных авторов с видами Петровска. Дополнительно размещена карта достопримечательностей, позволяющая туристам удобно ориентироваться и планировать маршрут по городу.Визуальное оформление выдержано в единой стилистике с Железным мостом — в вишнёво-серой цветовой гамме с элементами промышленного дизайна, что усиливает целостность городской среды.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула значимость подобных инициатив для региона:«Развитие внутреннего туризма — один из ключевых приоритетов культурной политики Саратовской области. Благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в муниципалитетах создаётся современная туристическая инфраструктура, повышается качество городской среды и раскрывается уникальный культурно-исторический потенциал территорий. Петровск демонстрирует системный подход к этой работе, формируя комфортное и интересное пространство для жителей и гостей города».Работа по развитию туристической инфраструктуры будет продолжена. В ближайших планах — обновление уличной навигации, включая внедрение аншлагов с дублированием исторических названий улиц дореволюционного периода. Также рассматривается установка памятных табличек на местах утраченных храмов и монастыря в сотрудничестве с Петровским благочинием.