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Саратов встречает сильнейших спортсменов

Новости / Спорт
Саратов встречает сильнейших спортсменов

 
Сегодня наш регион стал центром большого спортивного события — в Саратове стартовал Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «настольный теннис».
 
Более 100 спортсменов из 22 регионов России приехали в наш город, чтобы побороться за награды, продемонстрировать свое мастерство и доказать: для настоящей силы духа нет преград.
 
Для Саратовской области большая честь в очередной раз принимать соревнования такого уровня. Это не только возможность увидеть яркие поединки, но и еще одно подтверждение того, что в нашем регионе активно развивается адаптивный спорт, создаются условия для занятий физической культурой и проведения всероссийских соревнований.
 
«Каждый участник Кубка России — пример невероятной целеустремленности, мужества и любви к спорту. Их истории вдохновляют, а их достижения напоминают, что самые важные победы начинаются с веры в себя. Желаю спортсменам честной борьбы, ярких матчей, удачи за теннисным столом и, конечно, незабываемых впечатлений от гостеприимной саратовской земли!»,- подчеркнул министр спорта области Александр Абросимов.
 