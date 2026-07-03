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Опубликован план мероприятий, которые пройдут в июле в Парке покорителей космоса

Новости
Опубликован план мероприятий, которые пройдут в июле в Парке покорителей космоса

 
Практически ежедневно в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина проходят экскурсии, просветительские, спортивные, культурные мероприятия.
 
В июле в Парке запланированы занятия Гагаринского кружка научно-технического творчества для юных экологов, химиков, инженеров и программистов, вручение дипломов о высшем профессиональном образовании, экскурсии, спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия.
 
Кроме того, планируется планшетная выставка «Космос начинается дома», посвященная семье Ю.А. Гагарина, а также экологическая акция в рамках Всероссийского проекта «Юннатская страна».
 
Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют на месте приземления первого космонавта планеты, можно на сайте Правительства Саратовской области по ссылке https://saratov.gov.ru/press/park/
 
Из Саратова в Парк можно доехать на автобусе №249 (ж/д вокзал — с.Подгорное — Парк покорителей космоса).
 
Из Энгельса ходят автобусы:
№ 204: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Степное
 
№ 252: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Березовка
 
№ 279: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Узморье.