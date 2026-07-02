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В июле «Поезд здоровья» побывает в пяти районах области

Новости / Здоровье
Терапевты и узкие специалисты «Поезда здоровья» ждут всех желающих проверить свое здоровье в июле.

 

 
14 июля - Советский район, с. Розовое, ул. Школьная, д. 19А,  (ФАП), с 09.00 до 13.00.
 
15 июля – Перелюбский район, с. Перелюб, пер. Школьный, д. 8 (поликлиника), с 10.00 до 15.00.
 
16 июля – Калининский район, г. Калининск, пер. Поликлинический, 1,(поликлиника), с 9.00 до 14.00.
 
21 июля – Балашовский район, с. Родничок, улица Ленина, д. 96,  (участковая больница), с 10.00 до 14.00.
 
27 июля – Советский район, с. Любимово, ул. Школьная, д. 19/2, (ФАП), с 9.00 до 13.00.
 
 «Поезд здоровья» продолжает  выезжать в районы области. В ходе работы терапевты и узкие специалисты выявляют различные заболевания в том числе и на ранних стадиях, а это значит, что пациент будет под контролем, а в каких-то случаях наступит полное выздоровление. В этом и есть смысл работы «Поезда здоровья». Приходите проверить основные показатели своего здоровья и  получить консультацию терапевта и узких специалистов», - призвал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
 