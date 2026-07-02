2 июля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 02 июля
Саратов встречает сильнейших спортсменов
16:30 | 02 июля
В июле «Поезд здоровья» побывает в пяти районах области
16:27 | 02 июля
Ветераны  СВО увидели  Зримый Саратов
11:24 | 02 июля
Пять медалей привезли юные рифовцы с чемпионата России по легкой атлетике  
10:41 | 02 июля
Студенты-целевики проходят практику в районных больницах
18:19 | 01 июля
Владимир Путин присвоил Герою России Александру Белоглазову звание генерал-лейтенанта
18:00 | 01 июля
Саратовские школьники стали участниками форума «ШУМ» в Калининградской области
17:00 | 01 июля
Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Стимул мечты – это сам ты!»
16:24 | 01 июля
Сегодня в Саратове с рабочим визитом находится полпред Игорь Комаров
16:19 | 01 июля
Аграрии Саратовской области приступили к уборке ранних овощей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ветераны  СВО увидели  Зримый Саратов

Новости
Ветераны  СВО увидели  Зримый Саратов

 
1 июля, в День ветеранов боевых действий, сотрудники Областной специальной библиотеки для слепых подарили бойцам и медперсоналу Саратовского военного госпиталя выставку «Зримый Саратов» — тактильные 3D‑макеты памятников и знаковых зданий города. Модели позволили прикоснуться к истории:  архитектура камня, мелкие рельефы и скуптурные  композиции стали ощутимы кончиками пальцев. Посетители отметили: город зазвучал по‑новому — ближе и роднее.
 
В ответ сотрудники госпиталя   преподнесли книгу «На службе Отечеству, на страже здоровья. История саратовского военного госпиталя». По итогам встречи принято решение создать 3D‑макет исторического здания госпиталя, как часть серии «Зримый Саратов». Эта модель сохранит память о здании 1894 года и станет ещё одним мостом между прошлым и настоящим.
 
- Библиотека благодарит коллектив госпиталя за тёплый приём. Впереди — большая творческая работа, которая позволит каждому прикоснуться к истории нашего города, - отметила директор областной библиотеки Ольга Новикова.
 