Ветераны  СВО увидели  Зримый Саратов

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1 июля, в День ветеранов боевых действий, сотрудники Областной специальной библиотеки для слепых подарили бойцам и медперсоналу Саратовского военного госпиталя выставку «Зримый Саратов» — тактильные 3D‑макеты памятников и знаковых зданий города. Модели позволили прикоснуться к истории: архитектура камня, мелкие рельефы и скуптурные композиции стали ощутимы кончиками пальцев. Посетители отметили: город зазвучал по‑новому — ближе и роднее.В ответ сотрудники госпиталя преподнесли книгу «На службе Отечеству, на страже здоровья. История саратовского военного госпиталя». По итогам встречи принято решение создать 3D‑макет исторического здания госпиталя, как часть серии «Зримый Саратов». Эта модель сохранит память о здании 1894 года и станет ещё одним мостом между прошлым и настоящим.- Библиотека благодарит коллектив госпиталя за тёплый приём. Впереди — большая творческая работа, которая позволит каждому прикоснуться к истории нашего города, - отметила директор областной библиотеки Ольга Новикова.