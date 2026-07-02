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Пять медалей привезли юные рифовцы с чемпионата России по легкой атлетике  

Новости
Пять медалей привезли юные рифовцы с чемпионата России по легкой атлетике  

С 25 июня по 1 июля на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
 
Более 400 сильнейших атлетов из 55 регионов России боролись за медали в беге и технических видах.
 
Спортсмены Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» на чемпионате завоевали 5 медалей.
 
Мария Фомина установила новый рекорд и завоевала золото в метании копья, серебро – в толкании ядра и бронзу – в метании диска. На базе хвалынского филиала школы спортсменку тренирует Татьяна Жданова.
 
Мария Колобова стала серебряным призером в беге на 200 метров и бронзовым – в беге на 100 метров. Спортсменка тренируется в саратовском отделении школы под руководством заслуженного тренера России Таисии Борисовой.
 
Антон Ещенко, дебютирующий на российских соревнованиях, занял 5 место в объединенном классе. Спортсмена подготовил Владимир Свиридов в филиале Балашова.
 