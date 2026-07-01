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Владимир Путин присвоил Герою России Александру Белоглазову звание генерал-лейтенанта

Новости
Владимир Путин присвоил Герою России Александру Белоглазову звание генерал-лейтенанта

 
Указом Президента Российской Федерации начальнику Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации Герою Российской Федерации Александру Белоглазову присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
 
Погоны со знаками отличия и удостоверение вручил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России и главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Анатолий Маликов.
 
Белоглазов Александр Михайлович - уроженец Саратовской области. В 2000 году с отличием закончил Саратовское высшее военное командное Краснознамённое училище внутренних войск МВД России имени Ф.Э.Дзержинского, в 2008 году — Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ. Проходил военную службу на различных должностях в подразделениях специального назначения, заслужил право ношения крапового берета.
 
Александр являлся командиром центра специального назначения «Витязь». Во время выполнения одной из задач в зоне СВО его отряд попал в засаду. Мост, по которому колонна должна была переправиться через реку, оказался заминирован. Александр отвел бойцов на безопасное расстояние, а сам с группой офицеров вернулся в бой. Под минометным обстрелом отряд разминировал мост и при поддержке десанта выбил врага с укрепленных позиций. Лично уничтожил 15 боевиков во время сражения. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.