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Саратовские школьники стали участниками форума «ШУМ» в Калининградской области

Новости


В Калининградской области проходит форум «ШУМ». 30 июня стартовала четвёртая программа «ШУМ.Поколение», которая реализуется при поддержке Движения Первых. Участниками являются ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые уже активно работают в медиасфере: снимают, ведут социальные сети, пишут тексты, фотографируют, создают контент.

 
Ребята из Саратовской области и другие юные медиаспециалисты будут работать по четырём направлениям: командные задания, съёмки, поиск идей и создание собственных медиапроектов. В основе программы лежит объединение всех направлений в рамках единой редакции: каждый день — новая тема, и команды сами ищут свой уникальный подход, форму подачи и способ презентации материала.
 
«От форума я жду максимум ярких эмоций и впечатлений. Очень хочу прокачать свои навыки в сфере медиа благодаря направлению «Видео как история: съёмка и монтаж». Я готова открываться новому, получать ценный опыт и, конечно же, постоянно ШУМеть!», — поделилась Екатерина Баранова из Балтайского района Саратовской области.
 
Форум даёт уникальный шанс стать частью профессионального медиасообщества, которое формирует тренды и повестку для молодой аудитории. Участников ждут встречи с ведущими экспертами отрасли, работа над живыми проектами, развитие навыков и мотивация для новых достижений.
 