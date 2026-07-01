Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Стимул мечты – это сам ты!»

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Росмолодёжь запустила Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!». В конкурсе могут участвовать молодые россияне от 18 до 35 лет.Участникам необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, что для него является стимулом жизни, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от употребления или распространения наркотических веществ. Опубликованные материалы должны сопровождаться хештегами #Стимулмоеймечты2026, #Противнаркотиков2026Подробности – по ссылке https://myrosmol.ru/events/b08a186d-2823-41f4-8ba6-827269ac173fПо информации организаторов