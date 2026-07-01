1 июля 2026 СРЕДА
Новости
18:19 | 01 июля
Владимир Путин присвоил Герою России Александру Белоглазову звание генерал-лейтенанта
18:00 | 01 июля
Саратовские школьники стали участниками форума «ШУМ» в Калининградской области
17:00 | 01 июля
Саратовцев приглашают стать участниками конкурса «Стимул мечты – это сам ты!»
16:24 | 01 июля
Сегодня в Саратове с рабочим визитом находится полпред Игорь Комаров
16:19 | 01 июля
Аграрии Саратовской области приступили к уборке ранних овощей
14:30 | 01 июля
Библиотекари изучили основы бережливого производства
13:00 | 01 июля
Владимир Дудаков:«Открытие ФАПов меняет культуру первичного звена здравоохранения»
12:30 | 01 июля
1 июля снимается нерестовый запрет, который действовал с 1 мая в Волгоградском водохранилище  
11:30 | 01 июля
Формируется новый состав Молодежного правительства Саратовской области
11:25 | 01 июля
Янклович: Ребята, мы вами гордимся
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Сегодня в Саратове с рабочим визитом находится полпред Игорь Комаров

Новости
Сегодня в Саратове с рабочим визитом находится полпред Игорь Комаров

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Саратовскую область посетил несколько социальных объектов, строительство которых стало возможным благодаря реализации национальных проектов.  Полпред осмотрел новую поликлинику в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе. Современное медицинское учреждение, к которому прикреплены более 15 тысяч взрослых и 5 тысяч детей, уже принимает пациентов. Для его оснащения было приобретено более 845 единиц оборудования, в том числе томограф, маммограф, рентген.   Игорь Комаров также ознакомился с ходом строительства детского сада, который будет расположен рядом с поликлиникой. После открытия его будут посещать 400 детей.   

«Вопрос нехватки социальной инфраструктуры в данном микрорайоне стоял очень остро. Благодаря решениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина жители будут обеспечены необходимыми учреждениями. Для региона это ключевое решение», - объяснил губернатор Роман Бусаргин.

Игорь Комаров подчеркнул, что национальные проекты Президента помогают решать важнейшие задачи по развитию территорий. Он также поддержал решение о переходе к комплексному развитию микрорайонов в Саратовской области с гарантированной социальной инфраструктурой для будущих жителей.  Игорь Комаров также посетил набережную в Саратове. В настоящий момент там завершается очередной этап строительства.

«Слова благодарности Председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину. При его непосредственной поддержке Саратов возвращает себе статус города с самой протяженной набережной на Волге - порядка 8 км. Теперь здесь есть благоустроенная береговая линия, новые пляжи и вся необходимая инфраструктура», - отметил губернатор Роман Бусаргин.