Сегодня в Саратове с рабочим визитом находится полпред Игорь Комаров

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Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Саратовскую область посетил несколько социальных объектов, строительство которых стало возможным благодаря реализации национальных проектов. Полпред осмотрел новую поликлинику в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе. Современное медицинское учреждение, к которому прикреплены более 15 тысяч взрослых и 5 тысяч детей, уже принимает пациентов. Для его оснащения было приобретено более 845 единиц оборудования, в том числе томограф, маммограф, рентген. Игорь Комаров также ознакомился с ходом строительства детского сада, который будет расположен рядом с поликлиникой. После открытия его будут посещать 400 детей.«Вопрос нехватки социальной инфраструктуры в данном микрорайоне стоял очень остро. Благодаря решениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина жители будут обеспечены необходимыми учреждениями. Для региона это ключевое решение», - объяснил губернатор Роман Бусаргин.Игорь Комаров подчеркнул, что национальные проекты Президента помогают решать важнейшие задачи по развитию территорий. Он также поддержал решение о переходе к комплексному развитию микрорайонов в Саратовской области с гарантированной социальной инфраструктурой для будущих жителей. Игорь Комаров также посетил набережную в Саратове. В настоящий момент там завершается очередной этап строительства.«Слова благодарности Председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину. При его непосредственной поддержке Саратов возвращает себе статус города с самой протяженной набережной на Волге - порядка 8 км. Теперь здесь есть благоустроенная береговая линия, новые пляжи и вся необходимая инфраструктура», - отметил губернатор Роман Бусаргин.