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Аграрии Саратовской области приступили к уборке ранних овощей

Новости / АПК
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона – министр сельского хозяйства Василий Котов.

 
Старт работам дали овощеводческие хозяйства Энгельсского района. Здесь убраны первые пять гектаров. Собрано 68 тонн огурцов и кабачков с урожайностью 140 ц/га.
 
«С учетом складывающихся погодных условий намерены подтвердить плановые показатели по сбору овощей в объеме 354 тысячи тонн», - уточнил Василий Котов.  
 
В текущем году площадь под овощными культурами в организованном секторе составляет 8,1 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.
 