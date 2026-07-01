Аграрии Саратовской области приступили к уборке ранних овощей
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона – министр сельского хозяйства Василий Котов.
Старт работам дали овощеводческие хозяйства Энгельсского района. Здесь убраны первые пять гектаров. Собрано 68 тонн огурцов и кабачков с урожайностью 140 ц/га.
«С учетом складывающихся погодных условий намерены подтвердить плановые показатели по сбору овощей в объеме 354 тысячи тонн», - уточнил Василий Котов.
В текущем году площадь под овощными культурами в организованном секторе составляет 8,1 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.
Старт работам дали овощеводческие хозяйства Энгельсского района. Здесь убраны первые пять гектаров. Собрано 68 тонн огурцов и кабачков с урожайностью 140 ц/га.
«С учетом складывающихся погодных условий намерены подтвердить плановые показатели по сбору овощей в объеме 354 тысячи тонн», - уточнил Василий Котов.
В текущем году площадь под овощными культурами в организованном секторе составляет 8,1 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.