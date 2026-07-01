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Янклович: Ребята, мы вами гордимся

Новости
Герой России Александр Янклович записал видеообращение. В нем участник специальной военной операции поздравил всех ветеранов боевых действий с праздником.
Янклович: Ребята, мы вами гордимся




«1 июля отмечается день ветеранов боевых действий. В Саратовской области проживает около 20 тысяч ветеранов боевых действий. В этот день отдаем заслуженно дать уважения тем людям, кто, рискуя жизнью и здоровьем, защищали интересы нашей Родины после Великой Отечественной войны на полях локальных войн и сражений, борясь с терроризмом. И сегодня в зоне проведения специальной военной операции наши парни показывают чудеса мужества и героизма. Сегодня их день. Еще в июле 2022-го года депутатами Саратовской областной думы единогласно был поддержан закон об установлении этой памятной даты – Дня ветеранов боевых действий. Дорогие ребята, мы Вами гордимся. Вы – элита нашей страны!», - рассказал Александр Янклович.

Напомним, с 2023 года в Саратовской области 1 июля официально отмечается региональная памятная дата – День ветеранов боевых действий. Это была инициатива саратовских участников военных действий в Афганистане, Чечне, Сирии, к ним присоединились и ветераны специальной военной операции. Губернатор Роман Бусаргин и депутаты регионального парламента активно поддержали эту инициативу.