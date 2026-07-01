Библиотекари изучили основы бережливого производства

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В Саратовской области прошла серия тренингов для участников федерального проекта «Производительность труда». Занятия провели сертифицированные тренеры Отраслевого центра компетенций - руководители проектов Михаил Кожухов и Ольга Пернацкая. Их задачей было заложить фундамент для системных изменений в организациях культуры региона.Участниками стали представители пяти ключевых организаций: областной научной библиотеки и областной детско-юношеской библиотеки, ЦБС г. Саратова, централизованной клубной системы и ЦБС Марксовского района.Тренинги прошли отдельно для руководителей организаций и для их рабочих групп. Такой подход показал свою эффективность: управленцы получили стратегическое видение, а команды – практические инструменты.Участники разобрали основы бережливого производства, освоили методику решения проблем, познакомились с системой 5С применительно к социальной сфере и научились картированию процессов. Каждый инструмент имеет конкретное применение, от наведения порядка на рабочем месте до выявления «узких мест» в цепочке создания ценности.Полученные знания стали ключевым этапом подготовки к дальнейшей работе по коробочным решениям, которые стартуют в регионе во втором полугодии 2026 года. Без понимания основ бережливого производства невозможно грамотно анализировать процессы, находить потери и строить планы улучшений. Тренинги стали тем фундаментом, на котором будет строиться масштабная работа по формированию принципов современной работы в учреждениях культуры.Сокращение непроизводительного времени, упорядочивание рабочих процессов, повышение эффективности использования ресурсов, высвобождение времени сотрудников для работы с аудиторией, улучшение качества услуг без сокращения персонала - именно такие результаты закладываются уже на этапе обучения.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова оценила значимость прошедших тренингов:«Сегодня мы делаем важный шаг в модернизации учреждений культуры региона. Обучение руководителей и специалистов методам бережливого производства — это не просто освоение новых инструментов, а формирование нового подхода к организации работы.Обучение руководителей организаций - важный этап преобразований. Именно управленцы задают вектор развития учреждений и транслируют новые подходы своим командам. Проведенные тренинги - продукт повышенного качества: они не просто дают набор инструментов, а способствуют переосмыслению работы организаций в сфере культуры.Уверена, что внедрение «коробочных решений» в 2026 году даст ощутимый эффект: мы увидим оптимизацию процессов, экономию времени и средств, а главное — повышение качества культурных услуг для жителей Саратовской области. Благодарю отраслевой центр компетенций Министерства культуры РФ за поддержку и профессионализм!».