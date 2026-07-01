Владимир Дудаков:«Открытие ФАПов меняет культуру первичного звена здравоохранения»

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В селе Мордово Красноармейского района активно продолжается строительство одного из семи новых ФАПов. В настоящее время на объекте уже завершены фундаментные работы и возведение стен. Новый фельдшерско-акушерский пункт будет оснащён современным медицинским оборудованием, что позволит оказывать жителям села качественную и доступную медицинскую помощь. Это особенно важно для повышения уровня жизни в сельской местности, где доступность медицины играет ключевую роль.В селе Новодубровка Петровского района монтаж нового модульного фельдшерско-акушерского пункта только начинается. На площадку уже доставлена блок-модульная конструкция, специалисты приступили к её монтажу.В текущем году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта Президента Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрена закупка и монтаж 43-х модульных конструкций. На сегодняшний день вопросы выделения земельных участков для установки ФАПов решены, ведутся работы по монтажу свайного поля. Уже приступили к монтажу модульных конструкций в Энгельсском и в Федоровском районах.«Министерством здравоохранения области и главными врачами районных больниц осуществляется систематический контроль за соблюдением поставщиками обязательств.Ключевой приоритет программы — организация оказания медицинской помощи в шаговой доступности от места жительства. Открытие новых ФАПов меняют саму культуру первичного звена здравоохранения, жители села смогут получать качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы населённого пункта в максимально комфортных условиях с применением цифровых сервисов», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года. Однако решением Президента России Владимира Путина она будет продлена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Министерство здравоохранения Саратовской области