1 июля снимается нерестовый запрет, который действовал с 1 мая в Волгоградском водохранилище  

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В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства отметили, что нерест рыб, в том числе промысловых видов, прошел в хороших условиях — уровень воды в Волге держался стабильно длительное время.«На протяжении последних лет в Волгоградском водохранилище, в том числе в пределах Саратовской области, отмечаются хорошие условия для нереста. Об этом говорят и специалисты Саратовского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Весной этого года уровень воды держался длительное время. Фиксировалась высокая степень залития существующих нерестилищ - до 80% от необходимой площади, без резких колебаний. В итоге основные виды промысловых рыб - щука, плотва, судак, окунь — успешно отметали икру, а молодь появилась на свет до понижения уровня воды», - рассказал министр области — председатель комитета Александр Гаврилов.По словам руководителя ведомства, результаты нереста положительно влияют и будут в дальнейшем влиять на сохранение рыбных запасов в Волге. Александр Гаврилов напомнил, что в Саратовской области проводятся биотехнические работы по воспроизводству промысловых, в том числе ценных видов рыб, в которых участвует комитет. Мероприятия проходят под строгим контролем специалистов с различных служб и ведомств с соблюдением всех технологий и сроков. В 2025 году выпуск молоди в Волгоградское и Саратовское водохранилища в пределах региона составил 5,541 млн шт., в том числе толстолобика, белого амура, сазана и стерляди. Это на 46,7% больше, чем в 2024 году. В этом году уже произведен выпуск более 2 млн шт. молоди рыб. По этому показателю регион в лидерах в ПФО — область занимает 3-5-е места из года в год.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области