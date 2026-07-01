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Формируется новый состав Молодежного правительства Саратовской области

Новости
Формируется новый состав Молодежного правительства Саратовской области

 
На конкурс по формированию нового VII созыва Молодежного правительства Саратовской области в этом году было подано 50 заявок.
 
Из них 35 кандидатов успешно прошли во второй (очный) этап. Он состоялся в рамках заседания межведомственной комиссии по вопросам молодежной политики с участием заместителя Председателя Правительства Саратовской области Владимира Попова.
 
Будущие молодые министры лично предстали перед членами комиссии. В формате собеседования они не просто презентовали себя, а защищали реальные социально значимые проекты, которые нацелены реализовать на будущих постах, получая оценку своих профессиональных и личностных качеств.
 
«Молодежное правительство – это уникальный институт, где энергия молодых лидеров встречается с реальными управленческими задачами. Мы видим большой потенциал в каждом кандидате и с нетерпением ждем, кто войдет в новый состав нового созыва», — отметила председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.
 