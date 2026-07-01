Главный редактор «Шиханских новостей» Валентина Усинова стала обладателем «Хрустального жаворонка»

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Сегодня в Саратовской областной научной библиотеке прошла торжественная церемония награждения лауреатов областных творческих конкурсов в сфере журналистики. Среди участников мероприятия – ветераны отрасли, молодые корреспонденты областных и муниципальных СМИ, представители исполнительных органов власти и депутатского корпуса.«Настоящая журналистика в нашем регионе существует благодаря людям, по-настоящему влюбленным в свою профессию. Они пишут талантливо, искренне, с глубоким уважением к читателю, зрителю и сохраняют высокие стандарты профессии, оставаясь голосом разума в современном информационном потоке. Со своей стороны муниципальные и областные издания по поручению главы региона Романа Бусаргина получают от Правительства области существенную финансовую поддержку», - отметила в приветственном слове первый заместитель министра информации и массовых коммуникаций Нина Ошкина.Премией имени журналиста Александра Никитина за достижения в социальной журналистике по итогам 2025 года наградили корреспондента газеты «Михайловские новости» Наталью Егорову.Свидетельства о присуждении премии Губернатора области в сфере журналистики за 1 полугодие 2026 года были вручены ветеранам отрасли -оператору телеканала «Саратов 24» Олегу Буланову и внештатному корреспонденту газеты «Заволжские степи» Александрово- Гайского района Галине Насоновой.Среди студентов лауреатами стали фотокорреспондент саратовского отделения молодёжного мультивидеопортала «Юнпресс» Глеб Майоров и корреспондент телекомпании ГТРК «Саратов» Вероника Яковлева.Дипломы финалистов областного профессионального конкурса «Лучший руководитель муниципального издания» были вручены главному редактору газеты «Вперед» Фёдоровского район Светлане Кузьмичевой и директору-главному редактору газеты «Народная трибуна» Калининского района Ларисе Сафоновой.Обладателем главного приза – «Хрустального жаворонка», и лучшим руководителем среди муниципальных изданий по итогам 2025 года стала главный редактор газеты «Шиханские новости» Валентина Усинова.На мероприятии поздравления с 80-летием принимал ветеран журналистики, лауреат губернаторской премии Владимир Рязанов, который продолжает свою трудовую деятельность и возглавляет пресс-службу Федерального аграрного научного центра Юго-Востока.