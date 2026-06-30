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В Саратовской области наращивают научно-технологический потенциал в рамках Десятилетия науки и технологий

Новости
В Саратовской областной Думе обсудили деятельность органов государственной власти региона в научно-технической сфере.

 
Работа ведётся в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, которое продлится до 2031 года. Первый замминистра промышленности и энергетики области Роман Задохин представил доклад о ключевых направлениях работы.
По его словам, в Саратовской области исследования ведут более 60 организаций, где заняты свыше 5 тысяч человек. В сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ занято более 10 тысяч человек.  По количеству выданных патентов на 100 исследователей Саратовская область существенно опережает общероссийский показатель - 5,6 против 4,3. В реестр малых технологических компаний включено 42 предприятия. Учёные СГУ активно работают в рамках программы «Приоритет-2030» в области биофизики, наноэлектроники и биомедицинской оптики.
Перспективной площадкой для взаимодействия изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции является Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций. В этом году очередное мероприятие прошло на площадке технопарка «Саратов Диджитал» при поддержке Торгово-промышленной палаты. На салоне представили передовые разработки вузов и инновационных предприятий.
По словам Романа Задохина, для поддержки технологических компаний действует широкий набор инструментов. Фонд микрокредитования Саратовской области выдает займы до 3 миллионов рублей под 8% годовых, для субъектов малого и среднего предпринимательства в научной сфере установлена пониженная ставка при применении упрощенной системы налогообложения - 2% вместо 6%. Для малых технологических компаний предусмотрен налог на прибыль в региональный бюджет по ставке 10% вместо 17%.
Спикер отметил, что в Саратовской области также работают центр инжиниринга (услуги по сертификации, патентованию, техперевооружению) и фонд кластерного развития и венчурных инвестиций (консультационная поддержка). Для молодых исследователей предусмотрены премии «Успех» в размере 30 тысяч рублей и имени П.А. Столыпина - 50 тысяч рублей.