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Мининформ оперативно реагирует на обращения граждан в социальных сетях

Новости
Мининформ оперативно реагирует на обращения граждан в социальных сетях

 
В социальных сетях министерства информации и массовых коммуникаций области работает система «Инцидент-менеджмент», которая позволяет своевременно отвечать на вопросы, поступающие от жителей региона.
 
Во втором квартале текущего года в ведомство поступило три обращения. Жители региона интересовались увековечиванием памяти участников СВО; а также жаловались на публикации, порочащие честь и достоинство российских бойцов.
 
Напомним, свои вопросы и пожелания саратовцы могут оставлять в комментариях к постам на официальных страницах министерства информации и массовых коммуникаций области в Одноклассниках (https://ok.ru/group/56885295972360)
и Вконтакте (https://vk.ru/inform64).
 
Также, жители региона могут обратиться в ведомство через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Для этого на официальном сайте министерства (https://saratov.gov.ru/gov/auth/mininf/)
необходимо нажать на виджет «Госуслуги. Решаем вместе», авторизоваться на портале «Госуслуги» и описать суть проблемы или предложения.