Радищевский музей объявляет творческий конкурс

просмотров: 144

24 июня в Радищевском музее состоялась театрализованная акция: актеры театра «Грани» оживили знаменитое полотно Ильи Репина «Не ждали», представленное в экспозиции. Образы героев картины и широкий спектр их эмоциональных состояний — от испуга до радости — воплотили Татьяна Разымуратова, Денис Белоусов, Татьяна Саверская, Анна Карпова и Юлия Беляева.В рамках выставки музей предлагает посетителям не только познакомиться с произведением, но и принять участие в творческом конкурсе. Участникам предлагается внимательно рассмотреть картину и другие работы экспозиции, выбрать персонажа или сцену и воспроизвести их в пространстве выставки, зафиксировав результат на фотографии.Для участия необходимо ознакомиться с экспозицией; воспроизвести образ одного или нескольких персонажей картины; сделать фотографию инсценировки; направить фото и, при желании, комментарий о выбранном персонаже и переданных эмоциях на адрес: priklonskayavv@radmuseumart.ru с пометкой «За эмоциями к Репину»; указать имя и контактные данные в письме.Итоги конкурса будут подведены после завершения работы выставки.Победитель получит билет на спектакль театра «Грани»Выставка «Картина Репина “Не ждали”» открыта для посещения до 16 августа.