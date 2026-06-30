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Радищевский музей объявляет творческий конкурс

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Радищевский музей приглашает посетителей на выставку «Картина Репина “Не ждали”» и объявляет конкурс зрительских интерпретаций

 
 
24 июня в Радищевском музее состоялась театрализованная акция: актеры театра «Грани» оживили знаменитое полотно Ильи Репина «Не ждали», представленное в экспозиции. Образы героев картины и широкий спектр их эмоциональных состояний — от испуга до радости — воплотили Татьяна Разымуратова, Денис Белоусов, Татьяна Саверская, Анна Карпова и Юлия Беляева.
 
В рамках выставки музей предлагает посетителям не только познакомиться с произведением, но и принять участие в творческом конкурсе. Участникам предлагается внимательно рассмотреть картину и другие работы экспозиции, выбрать персонажа или сцену и воспроизвести их в пространстве выставки, зафиксировав результат на фотографии.
 
Для участия необходимо ознакомиться с экспозицией; воспроизвести образ одного или нескольких персонажей картины; сделать фотографию инсценировки; направить фото и, при желании, комментарий о выбранном персонаже и переданных эмоциях на адрес: priklonskayavv@radmuseumart.ru с пометкой «За эмоциями к Репину»; указать имя и контактные данные в письме.
 
Итоги конкурса будут подведены после завершения работы выставки.
 
Победитель получит билет на спектакль театра «Грани»
 
Выставка «Картина Репина “Не ждали”» открыта для посещения до 16 августа.
 