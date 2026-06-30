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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» позвало саратовцев в «БАРС-САРАТОВ»

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«БОЕВОЕ БРАТСТВО» позвало саратовцев в «БАРС-САРАТОВ»



Руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов позвал ветеранов охранять промышленные объекты региона от атак беспилотников. Пост на эту тему размещен в сообществе «БОЕВОЕ БРАТСТВО | Саратовская область» в ВКонтакте.
«Друзья, хочу поднять важную для нашего региона тему. В Саратовской области открыт набор в добровольческий отряд «БАРС-САРАТОВ». Я считаю, что это отличная возможность для мужчин не только внести свой вклад в общую безопасность, но и получить достойные условия труда», - обратился к членам «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов.
По словам общественника, добровольцам отряда предстоит охранять промышленные объекты региона от атак беспилотников.
«Ключевой момент — все задачи будут выполняться только на территории Саратовской области. Из плюсов отмечу следующее: добровольцам обещают ежемесячные выплаты от 120 тысяч рублей, при этом их основное рабочее место и средняя зарплата остаются за ними. Участников полностью обеспечат всем необходимым — от обмундирования до питания. Перед заступлением на службу каждый пройдёт профессиональную подготовку на полигоне, а после её окончания получит реальный шанс на трудоустройство на то предприятие, которое он будет охранять», - написал Сергей Авезниязов.

Для заключения контракта резервиста необходимо обращаться в военкомат по месту жительства. Телефон военного комиссариата Саратовской области: 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.