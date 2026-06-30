Более 31,3 тысячи школьников и студентов Саратовской области приняли участие в проекте по профориентации молодежи  

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С начала 2026 года участниками проекта по маршрутизации и профориентации молодежи в Саратовской области стали более 31,3 тысячи школьников и студентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество участников профориентационных мероприятий выросло почти в три раза.«С начала года сотрудниками кадровых центров проведено 559 профориентационных мероприятий различных форматов. В их числе – профтуры на предприятия, дни карьеры, тренинги, индивидуальные консультации, встречи с работодателями и другие мероприятия, направленные на знакомство молодежи с современным рынком труда и востребованными специальностями», – отметила директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.Напомним, проект Минтруда России по профориентации и маршрутизации молодежи реализуется в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Кадры». Его цель – выстроить понятную систему профориентации, чтобы школьники и студенты могли узнать о возможностях обучения и трудоустройства в своем регионе и заранее определить профессиональный путь.На портале «Работа России» молодежь может воспользоваться более чем 20 сервисами, среди них: профориентация, информация о вакансиях, помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию, профтуры и другие услуги.За дополнительной консультацией можно обратиться в любой кадровый центр региона или позвонить по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-775-76-25.