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В Лётном городке продолжается благоустройство экопарка

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В Лётном городке продолжается благоустройство экопарка

 
Новая зона отдыха площадью более 4 гектаров появилась на месте снесённых аварийных домов в Лётном городке Энгельса. В парке высадили сотни деревьев, обустроили современные спортивные и детские площадки.
 
На новой детской площадке установили порядка 20 игровых элементов. Удалось сохранить и концепцию Лётного городка: юные штурманы, пилоты и водители уже вовсю осваивают транспорт, а родителям это только в радость, ведь теперь им не придётся возить своих детей в центр на прогулки. Современный игровой комплекс находится прямо во дворе.
 
«Мы живём совсем рядом, каждый день гуляем, ребёнок уходить не хочет, мы очень рады», — поделилась молодая мама.
 
Для подростков и молодёжи оборудовали отдельные зоны для занятий спортом: футбол, баскетбол, сдача ГТО. На современной территории уже вовсю проходят занятия, на которые с удовольствием ходят не только школьники, но и тренеры.
 
«Хорошее покрытие позволяет провести игровые, функциональные тренировки. Здесь находятся турники и брусья — основные элементы физического развития, которые помогают провести полноценные тренировки», — рассказал исполнительный директор областной федерации по универсальному бою Евгений Костюкевич.  
 
Напомним, экопарк в Лётном городке появился на месте старого жилого фонда. По решению Президента России Владимира Путина расселили более 30 аварийных домов. На первый этап благоустройства при поддержке губернатора Романа Бусаргина выделили 50 миллионов рублей из областного бюджета и столько же из городского. В этом году добавились федеральные средства по программе «Формирование комфортной городской среды». После завершения всех этапов проекта площадь новой зоны отдыха составит около 20 га.