В Ивантеевке капитально ремонтируется детский сад
Депутат Саратовской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Антонина Галяшкина обратилась к губернатору с просьбой о ремонте фасада.
Об этом депутат рассказала в своем МАКС канале.
«Национальные проекты, инициированые президентом Владимиром Путиным, вносят существенный вклад в развитие Саратовской области.
Их реализация напрямую влияет на улучшение качества жизни граждан.
В селе Ивантеевка продолжается масштабный капитальный ремонт детского сада «Колосок» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».
Готовность объекта составляет 80%, и подрядная организация работает, соблюдая график.
Помимо внутренних отделочных работ, здесь ведется обновление инженерных коммуникаций:
системы водоснабжения, водоотведения;
пожарной сигнализации;
замена системы отопления;
электромонтажные работы;
видеонаблюдение.
Произведена замена межкомнатных дверей.
По просьбе коллектива и родителей обратилась к Губернатору Саратовской области, Секретарю регионального отделения Партии «Единая Россия» Роману Бусаргину с вопросом о ремонте фасада детского сада.
Он поддержал нас, и после проведения конкурсных процедур начнутся соответствующие работы», - отметила Антонина Галяшкина.