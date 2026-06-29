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В Ивантеевке капитально ремонтируется детский сад

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В Ивантеевке капитально ремонтируется детский сад


Депутат Саратовской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Антонина Галяшкина обратилась к губернатору с просьбой о ремонте фасада.

Об этом депутат рассказала в своем МАКС канале.

«Национальные проекты, инициированые президентом Владимиром Путиным, вносят существенный вклад в развитие Саратовской области.
Их реализация напрямую влияет на улучшение качества жизни граждан.
 
В селе Ивантеевка продолжается масштабный капитальный ремонт детского сада «Колосок» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».
Готовность объекта составляет 80%, и подрядная организация работает, соблюдая график.
Помимо  внутренних отделочных работ, здесь ведется обновление инженерных коммуникаций:
системы водоснабжения, водоотведения;
пожарной сигнализации;
замена системы отопления;
электромонтажные работы;
видеонаблюдение.
Произведена замена межкомнатных дверей.
По просьбе коллектива и родителей обратилась к Губернатору Саратовской области, Секретарю регионального отделения Партии «Единая Россия» Роману Бусаргину с вопросом о ремонте фасада детского сада.
Он поддержал нас, и после проведения конкурсных процедур начнутся соответствующие работы», - отметила Антонина Галяшкина.