В Ивантеевке капитально ремонтируется детский сад

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Депутат Саратовской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Антонина Галяшкина обратилась к губернатору с просьбой о ремонте фасада.Об этом депутат рассказала в своем МАКС канале.«Национальные проекты, инициированые президентом Владимиром Путиным, вносят существенный вклад в развитие Саратовской области.Их реализация напрямую влияет на улучшение качества жизни граждан.В селе Ивантеевка продолжается масштабный капитальный ремонт детского сада «Колосок» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».Готовность объекта составляет 80%, и подрядная организация работает, соблюдая график.Помимо внутренних отделочных работ, здесь ведется обновление инженерных коммуникаций:системы водоснабжения, водоотведения;пожарной сигнализации;замена системы отопления;электромонтажные работы;видеонаблюдение.Произведена замена межкомнатных дверей.По просьбе коллектива и родителей обратилась к Губернатору Саратовской области, Секретарю регионального отделения Партии «Единая Россия» Роману Бусаргину с вопросом о ремонте фасада детского сада.Он поддержал нас, и после проведения конкурсных процедур начнутся соответствующие работы», - отметила Антонина Галяшкина.