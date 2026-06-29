Делегат Светлана Земскова: участие в съезде «Единой России» - возможность принять участие в государственно важных решениях
Сегодня в Москве проходит XXIII Съезд Всероссийской политический партии «Единая Россия»
Делегат съезда, волонтер из поселка Светлый Светлана Земскова отметила важность участия в партийном мероприятии.
«Впервые принимаю участие во всероссийском съезде партии. Это большая ответственность - представлять свой регион на таком уровне. Это возможность принимать участие в важнейших, государственных решениях», - отметила Земскова.