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Делегат Светлана Земскова: участие в съезде «Единой России» - возможность принять участие в государственно важных решениях
16:30 | 29 июня
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09:54 | 29 июня
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Делегат Светлана Земскова: участие в съезде «Единой России» - возможность принять участие в государственно важных решениях

Новости
Делегат Светлана Земскова: участие в съезде «Единой России» - возможность принять участие в государственно важных решениях


Сегодня в Москве проходит XXIII Съезд Всероссийской политический партии «Единая Россия»

Делегат съезда, волонтер из поселка Светлый Светлана Земскова отметила важность участия в партийном мероприятии.

«Впервые принимаю участие во всероссийском съезде партии. Это большая ответственность - представлять свой регион на таком уровне. Это возможность принимать участие в важнейших, государственных решениях», - отметила Земскова.