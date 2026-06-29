Две семьи из Саратовской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

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Финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». В нем примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – это более двух тысяч человек от 5 до 86 лет, в их числе две семьи из Саратовской области, это 16 человек. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.Саратовскую область представят:· Семья Ворониных, Булычевых, Бестужевых· Семья Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых, СурковыхВсего от региона участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 2 284 семьи, это 7 782 человека.Торжественная церемония открытия состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.6 и 7 июля семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья». Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений.По информации организаторов