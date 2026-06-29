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Саратовский ансамбль «Детство» покорил «Жемчужину Поволжья»

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Саратовский ансамбль «Детство» покорил «Жемчужину Поволжья»

 
Юные артисты хореографического ансамбля Детской школы искусств №1 им. Н.В. Грибкова (г. Саратов) вернулись с XXVII Международного фестиваля‑конкурса детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» в Н.Новгороде с блистательными победами, подтвердив высокий уровень саратовской танцевальной школы.
 
Под руководством педагогов Натальи Машиной и Андрея Утенкова коллектив показал номера, которые не только впечатлили жюри, но и завоевали искренние аплодисменты публики.
 
В номинации «Хореография. Народный танец» ансамбль стал лауреатом I степени за постановки «Выфигурка» и «Саратовская задорная». Зажигательные «Казачий пляс» и «Барышня с подплясом» добавили красок в программу и подчеркнули техническую выучку коллектива. Солистка Елизавета Биркалова за номер «Саратовская с колокольчика» удостоена звания лауреата II степени, что стало приятным личным достижением для воспитанницы школы.
 
В номинации «Хореография. Народный стилизованный танец» ансамбль также завоевал звание лауреата I степени за номера «Русская дорога» и «Калину ломала». Исполнение «Русской дороги» отмечено специальным призом жюри за художественное воплощение — спектакль на сцене, который сочетал чистую технику с выразительным драматизмом.
 
- Такие победы становятся результатом не только работы педагогов и упорства ребят, но и системной поддержки одарённых детей в Саратовской области. Региональные программы, финансирование творческих инициатив и сотрудничество с местными фондами дают детям доступ к профессиональным мастер‑классам, поездкам на конкурсы и дополнительным ресурсам для развития. Эта поддержка помогает воспитывать новое поколение артистов и укреплять культурные достижения региона, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 