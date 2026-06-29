Вопросы реализации государственной национальной политики обсудили на межведомственном совещании в Правительстве области
В Правительстве области под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора Михаила Исаева, при участии федерального инспектора по Саратовской области Людмилы Борисовой и заместителя прокурора области Дмитрия Симановича состоялось рабочее совещание, посвященное реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года.
Открывая заседание, Михаил Исаев, отметил, что Стратегия государственной национальной политики - один из приоритетов деятельности органов власти всех уровней и институтов гражданского общества. Документ предполагает проведение целого комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Поэтому, по словам вице-губернатора, важной составляющей документа является эффективное межведомственное взаимодействие при активном участии в этой работе образовательных организаций, учреждений культуры и институтов гражданского общества.
С основным докладом о состоянии этноконфессиональной сферы выступил министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов. Глава ведомства представил информацию о проводимой работе по укреплению общегражданской идентичности и гармонизации национальных и конфессиональных отношений, профилактических мероприятий, которые проводятся на широкой межведомственной основе во взаимодействии с институтами гражданского общества, в том числе в местах компактного проживания представителей национальных групп.
Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Ефимов проинформировал участников совещания о ходе исполнения Дорожной карты по гармонизации межнациональных отношений на территории области, мероприятиях, проводимых по линии правоохранительных органов в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики.
Военный комиссар Ленинского и Гагаринского районов г. Саратова Олег Тараненко и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Илья Решетняк представили информацию по вопросам деятельности ведомств в контексте реализации Стратегии государственной национальной политики и мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений на территории области.
В ходе совещания участники подробно остановились на актуальных вопросах профилактики предконфликтных ситуаций и развития конструктивного диалога между представителями различных национальностей.
По итогам встречи утвержден перечень поручений, направленных на создание благоприятных условий для гармоничного межнационального диалога, оптимизацию межведомственного взаимодействия и повышение эффективности профилактической работы.