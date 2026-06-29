Вопросы реализации государственной национальной политики обсудили на межведомственном совещании в Правительстве области

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В Правительстве области под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора Михаила Исаева, при участии федерального инспектора по Саратовской области Людмилы Борисовой и заместителя прокурора области Дмитрия Симановича состоялось рабочее совещание, посвященное реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года.Открывая заседание, Михаил Исаев, отметил, что Стратегия государственной национальной политики - один из приоритетов деятельности органов власти всех уровней и институтов гражданского общества. Документ предполагает проведение целого комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Поэтому, по словам вице-губернатора, важной составляющей документа является эффективное межведомственное взаимодействие при активном участии в этой работе образовательных организаций, учреждений культуры и институтов гражданского общества.С основным докладом о состоянии этноконфессиональной сферы выступил министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов. Глава ведомства представил информацию о проводимой работе по укреплению общегражданской идентичности и гармонизации национальных и конфессиональных отношений, профилактических мероприятий, которые проводятся на широкой межведомственной основе во взаимодействии с институтами гражданского общества, в том числе в местах компактного проживания представителей национальных групп.Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Дмитрий Ефимов проинформировал участников совещания о ходе исполнения Дорожной карты по гармонизации межнациональных отношений на территории области, мероприятиях, проводимых по линии правоохранительных органов в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики.Военный комиссар Ленинского и Гагаринского районов г. Саратова Олег Тараненко и руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Илья Решетняк представили информацию по вопросам деятельности ведомств в контексте реализации Стратегии государственной национальной политики и мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений на территории области.В ходе совещания участники подробно остановились на актуальных вопросах профилактики предконфликтных ситуаций и развития конструктивного диалога между представителями различных национальностей.По итогам встречи утвержден перечень поручений, направленных на создание благоприятных условий для гармоничного межнационального диалога, оптимизацию межведомственного взаимодействия и повышение эффективности профилактической работы.