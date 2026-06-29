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Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»  

Новости
Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»  

До 31 июля идет прием заявок на второй период конкурса, а с 1 августа по 30 сентября пройдет сбор видеоработ на третий — завершающий — период. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
 
К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники. Для подачи заявки требуется пройти регистрацию на сайте конкурса
, опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет. Дополнительные баллы можно получить, передав семейную книжную эстафету — пригласив к участию другие семьи. При создании роликов разрешается использовать любые творческие приемы: выразительное чтение, инсценировки, семейные истории о любимых книгах, совместное чтение вслух и многое другое.
 
Всего на первый этап конкурса зарегистрировалось 5 тысяч семей из 89 регионов России. Победителями стали семьи из восьми регионов России.
 
Экспертное жюри выбирает победителей после каждого этапа. Авторов лучших видеороликов ждут комплекты книг, другие ценные призы и поездка на финальные мероприятия в Москву, которые пройдут декабре 2026 года в Национальном центре «Россия» в рамках Форума школьных библиотекарей. Дополнительно с октября по ноябрь 2026 года пройдёт открытое голосование в соцсетях за лучшую работу в спецноминации «Читай с нами, страна!»: семья-победитель также получит приглашение на церемонию награждения.
 
По информации Российского общества «Знание»