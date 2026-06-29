Жителей Саратовской области приглашают на Всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»  

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До 31 июля идет прием заявок на второй период конкурса, а с 1 августа по 30 сентября пройдет сбор видеоработ на третий — завершающий — период. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники. Для подачи заявки требуется пройти регистрацию на сайте конкурса, опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик длительностью от 1 до 5 минут, демонстрирующий читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет. Дополнительные баллы можно получить, передав семейную книжную эстафету — пригласив к участию другие семьи. При создании роликов разрешается использовать любые творческие приемы: выразительное чтение, инсценировки, семейные истории о любимых книгах, совместное чтение вслух и многое другое.Всего на первый этап конкурса зарегистрировалось 5 тысяч семей из 89 регионов России. Победителями стали семьи из восьми регионов России.Экспертное жюри выбирает победителей после каждого этапа. Авторов лучших видеороликов ждут комплекты книг, другие ценные призы и поездка на финальные мероприятия в Москву, которые пройдут декабре 2026 года в Национальном центре «Россия» в рамках Форума школьных библиотекарей. Дополнительно с октября по ноябрь 2026 года пройдёт открытое голосование в соцсетях за лучшую работу в спецноминации «Читай с нами, страна!»: семья-победитель также получит приглашение на церемонию награждения.По информации Российского общества «Знание»