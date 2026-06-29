«Серебряные» мастерицы из Турковского района продолжают помогать участникам СВО

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«Серебряные» мастерицы комплексного центра социального обслуживания населения Турковского района продолжают помогать участникам специальной военной операции.«За каждой цифрой – забота, труд и неравнодушие наших старших помощников, которые всецело поддерживают ребят на передовой. Практически ежедневно они собираются вместе, чтобы своими руками создавать необходимые вещи для бойцов», – рассказали сотрудники учреждения.С начала этого года уже изготовлено: противопролежневых подушек – 321 шт., антидроновых одеял – 41 шт., антидроновых пончо – 32 шт., поясничных поясов – 154 шт., полотенец для рук – 424 шт., подушек для спальника – 98 шт.Каждое изделие – это частичка душевного тепла, заботы и поддержки, которую волонтеры передают тем, кто сегодня находится «за ленточкой» и в госпиталях.Деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.