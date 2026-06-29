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«Серебряные» мастерицы из Турковского района продолжают помогать участникам СВО

Новости
«Серебряные» мастерицы из Турковского района продолжают помогать участникам СВО

 
«Серебряные» мастерицы комплексного центра социального обслуживания населения Турковского района продолжают помогать участникам специальной военной операции.
 
«За каждой цифрой – забота, труд и неравнодушие наших старших помощников, которые всецело поддерживают ребят на передовой. Практически ежедневно они собираются вместе, чтобы своими руками создавать необходимые вещи для бойцов», – рассказали сотрудники учреждения.
 
С начала этого года уже изготовлено: противопролежневых подушек – 321 шт., антидроновых одеял – 41 шт., антидроновых пончо – 32 шт., поясничных поясов – 154 шт., полотенец для рук – 424 шт., подушек для спальника – 98 шт.
 
Каждое изделие – это частичка душевного тепла, заботы и поддержки, которую волонтеры передают тем, кто сегодня находится «за ленточкой» и в госпиталях.
 
Деятельность «серебряных» волонтеров стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
 