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Вячеслав Володин возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму по Саратовской области

Новости
Вячеслав Володин возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму по Саратовской области



Список кандидатов на выборы в Государственную Думу огласили сегодня на Съезде партии «Единая Россия»

Съезд «Единой России» прошел сегодня в Москве. В нем принял участие Президент Владимир Путин. 

Делегаты утвердили список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.
Спикер Госдумы, член Бюро Высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин возглавил список партии по федеральному избирательному округу на территории Саратовской области. 
Также в список вошли лидеры предварительного голосования партии: депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Глеб Хор и депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков.

Кандидатами по одномандатным округам стали:
Вячеслав Володин ( одномандатный избирательный округ 164);
Антонина Галяшкина (одномандатный избирательный округ 165);
Николай Панков (одномандатный избирательный округ 166);
Александр Янклович (одномандатный избирательный округ 167).

Выборы в Государственную Думу России пройдут 20 сентября этого года.