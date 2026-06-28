В Саратовской области старинные здания превращаются в новые возможности для бизнеса

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Сейчас для сохранения строения уже выполнен комплекс мероприятий. В том числе комитетом культурного наследия области утверждены границы территории памятника, включающие участки, связанные с ним исторически и функционально. Кроме того, ранее был разработан предмет охраны, где уточнены уникальные особенности старинного здания, подлежащие сохранению. А в 2026 году также были установлены охранные зоны для 32 объектов культурного наследия, в том числе и этого памятника.В настоящий момент у здания появился инвестор, готовый оберегать и проводить необходимые процедуры для сохранения здания. Реставраторы уже приступили к первоочередным работам, а проектировщики, архитекторы, краеведы подготовили проектную документацию. Отметим, что в минувшем месяце на сайте администрации были размещены эти материалы для общественного обсуждения. Согласно сводке предложений, жители не сделали замечаний. После согласования муниципалитета реставраторы могут приступить к реализации плана по возвращению объекта культурного наследия к его историческому облику и полноценному включению в современную жизнь города.В целом по Саратовской области продолжается планомерное вовлечение памятников в оборот. Только за последние три месяца 12 объектов были официально отнесены к памятникам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Такой шаг является правовым основанием для их последующей передачи инвесторам по программе льготной аренды «За рубль», а значит, каждое из этих зданий может получить реальный шанс на обновление. Более того, по трем объектам сейчас ведутся торги. В этом списке: «Дом жилой семьи Панченко» в Энгельсе на улице Пушкина, 57; «Дом И.М. Енца, в котором проходили заседания первой организации С.Д.Р.П.» в Энгельсе на улице Пушкина, 73; «Дом купца Горкина» в Балаково на улице Ленина, 35. Все подробности об условиях участия, инвестиционные паспорта и карточки объектов размещены на платформе наследие.дом.рф. Там же можно узнать о программах льготного кредитования, позволяющих снизить финансовую нагрузку на этапе восстановления.