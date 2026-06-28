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В Саратовской области старинные здания превращаются в новые возможности для бизнеса

Новости
Гостиница «Россия», один из узнаваемых символов старого Саратова, обретает новую жизнь. Сегодня продолжаются работы по сохранению исторического здания, которое также является объектом культурного наследия муниципального значения «Дом И.И. Зейферт…». Старинное здание находится на проспекте Столыпина, 18/32.

 
Сейчас для сохранения строения уже выполнен комплекс мероприятий. В том числе комитетом культурного наследия области утверждены границы территории памятника, включающие участки, связанные с ним исторически и функционально. Кроме того, ранее был разработан предмет охраны, где уточнены уникальные особенности старинного здания, подлежащие сохранению. А в 2026 году также были установлены охранные зоны для 32 объектов культурного наследия, в том числе и этого памятника.

В настоящий момент у здания появился инвестор, готовый оберегать и проводить необходимые процедуры для сохранения здания. Реставраторы уже приступили к первоочередным работам, а проектировщики, архитекторы, краеведы подготовили проектную документацию. Отметим, что в минувшем месяце на сайте администрации были размещены эти материалы для общественного обсуждения. Согласно сводке предложений, жители не сделали замечаний. После согласования муниципалитета реставраторы могут приступить к реализации плана по возвращению объекта культурного наследия к его историческому облику и полноценному включению в современную жизнь города.

В целом по Саратовской области продолжается планомерное вовлечение памятников в оборот. Только за последние три месяца 12 объектов были официально отнесены к памятникам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Такой шаг является правовым основанием для их последующей передачи инвесторам по программе льготной аренды «За рубль», а значит, каждое из этих зданий может получить реальный шанс на обновление. Более того, по трем объектам сейчас ведутся торги. В этом списке: «Дом жилой семьи Панченко» в Энгельсе на улице Пушкина, 57; «Дом И.М. Енца, в котором проходили заседания первой организации С.Д.Р.П.» в Энгельсе на улице Пушкина, 73; «Дом купца Горкина» в Балаково на улице Ленина, 35. Все подробности об условиях участия, инвестиционные паспорта и карточки объектов размещены на платформе наследие.дом.рф. Там же можно узнать о программах льготного кредитования, позволяющих снизить финансовую нагрузку на этапе восстановления.