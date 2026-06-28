«Единая Россия» проведет второй этап конференции в июле

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Сегодня состоялось заседание президиума регионального политсовета под председательством губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Романа Бусаргина.Члены президиума приняли решение провести второй этап конференции 11 июля.Кроме того, на заседании были согласованы кадровые вопросы. Кандидатура Алексея Янина одобрена для избрания на должность главы Пугачевского района, а Андрей Федулов — на пост главы Липовского муниципального образования Духовницкого района.Роман Бусаргин призвал будущих руководителей в своей работе ставить во главу угла интересы людей и оперативно решать вопросы жителей.«Партия «Единая Россия» реализует в районах области множество проектов, направленных на благо людей. Важно, чтобы вы в своей работе приоритетом считали решение их проблем и были на постоянной связи с населением», — подчеркнул губернатор.Также президиум утвердил новые назначения: Елена Гамолина стала исполнительным секретарем Перелюбского местного отделения партии, Анна Эйдина назначена руководителем общественной приемной в Вольском районе, а Артём Загвоскин возглавил приемную партии в Романовском районе.