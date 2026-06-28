Народная программа «Единой России» - за благополучие людей!

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В Саратовской области продолжается сбор предложений и инициатив в Народную программу партии «Единая Россия».Более 10 000 жителей нашей области внесли свои предложения и инициативы в Народную программу партии «Единая Россия». Это можно сделать в каждом районе области на площадках общественных приемных партии работают пункты сбора предложений или оставив свое предложение на сайте естьрезультат.рф.Депутат саратовской областной Думы Сергей Гладков отметил«Даже в самых непростых условиях, а на протяжении последних четырех лет для всех нас это времена вызовов, «Единая Россия» реализовала Народную программу. Поэтому, успешно реализовав Народную программу, наша партия формирует новую.Помощь участникам СВО, благополучие семьи и развитие страны - сегодня эти темы в приоритете у жителей, которые вносят предложения в Народную программу», - рассказал Сергей Гладков.Формирование Народной программы партии продолжится до августа.