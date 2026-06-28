В регионе запрещена продажа алкоголя в День молодежи

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27 июня, в День молодежи, на территории Саратовской области будет запрещена розничная продажа алкоголя.Ограничение действует в соответствии с региональным законодательством и не касается реализации алкогольной продукции в местах общественного питания — в ресторанах, кафе, барах.Напомним, что с 1 сентября 2025 года запрещена продажа алкоголя в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах, если вход в них — со стороны подъезда. Также запрещен розлив пива и сидра в тару продавца или покупателя в таких точках.